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СК: попавший в ДТП в Поморье водитель более 40 раз привлекался к ответственности

СК: попавший в ДТП в Поморье водитель более 40 раз привлекался к ответственности

Водитель, попавший в ДТП с 13 погибшими в Архангельской области, более 40 раз привлекался к административной ответственности за полтора года.

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