Ученые сфотографировали птицу, которую не видели уже 20 лет

Prionops alberti / © Matt Brady / The University of Texas at El Paso (CC BY-NC) Желтоголовых шлемоносных сорокопутов (также известны как желтоголовые шлемороги или шлемоходы короля Альберта) не видели в течение почти двух десятилетий ни в одной из экспедиций — в результате ученые начали опасаться, что этот вид ванговых попросту вымер.