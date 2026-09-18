В Нижегородской области стартовали трёхдневные выборы в Госдуму

В Нижегородской области 18 сентября в 08:00 открылись избирательные участки. Голосование на выборах продлится три дня — с 18 по 20 сентября включительно.
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