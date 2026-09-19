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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Команды начали бронировать отели для Гран-при в Имоле (Motorsport Italy)

В Имоле готовятся принять у себя финальный Гран-при сезона-2026. По информации итальянского подразделения Motorsport, команды «Формулы-1» уже начали бронировать номера в отелях в непосредственной близости от трассы.

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