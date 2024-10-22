Советник президента Бразилии ответил на вопрос об антироссийских санкциях

Санкции против России не являются эффективным инструментом воздействия и не приведут к результату, заявил главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим, пишет немецкий журнал Spiegel.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии