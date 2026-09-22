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Неординарные газовые новости

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Газ из Румынии, деньги из бюджета. Кишинев снова повышает тарифы

Газ из Румынии, деньги из бюджета. Кишинев снова повышает тарифы

900 долларов за тысячу кубов. Молдавия входит в зиму с тяжелым счетом Молдавская энергетика подошла к отопительному сезону с неприятным открытием.

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