Девушка надругалась над сыном своей соседки, сняла это на видео и выложила запись в сеть

В США арестовали девушку, которую подозревают в преступлениях против малолетнего ребенка. Она надругалась над ним, сняла это на телефон и выложила запись в сеть, пишет New York Post со ссылкой на полицию штата.
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