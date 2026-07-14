Политика как он...
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Политика как она есть

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Девушка надругалась над сыном своей соседки, сняла это на видео и выложила запись в сеть

Девушка надругалась над сыном своей соседки, сняла это на видео и выложила запись в сеть

В США арестовали девушку, которую подозревают в преступлениях против малолетнего ребенка. Она надругалась над ним, сняла это на телефон и выложила запись в сеть, пишет New York Post со ссылкой на полицию штата.

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