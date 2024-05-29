Министр экологии Украины дал разъяснения по поводу пересыхания участка реки Днестр

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец дал разъяснения относительно появившихся в публичном пространстве изображений, на которых видно высохшее русло Днестра, снятое в районе города Хотин на Украине.
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