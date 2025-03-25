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«Энергетический мораторий» закончился, едва начавшись: Получать ножи в спину — давняя российская привычка

«Энергетический мораторий» закончился, едва начавшись: Получать ножи в спину — давняя российская привычка

  Сущность Зеленского Трампу показали, теперь можно не стесняться в ответных ударах Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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АС
Александр Сысоев
Мы - мирные люди, но все же &quot;Орешник&quot; стоит на запасном пути!
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21 час.
Vladimir Lioubimcev
НЕТ ХУЖЕ старающегося угодить дурака...🥶
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20 час.
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