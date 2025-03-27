Мусульмане готовятся к Ночи Предопределения: Рамадан в разгаре Ирина ВальковаВ последние дни священного месяца Рамадан мусульмане по всему миру готовятся к одной из самых значимых ночей года — Ляйлятуль-Кадр, или Ночи Предопределения.