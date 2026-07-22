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Царьград

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Правда ли, что через кондиционер можно заразиться легионеллезом или слечь с "кондиционерной аллергией"?

Правда ли, что через кондиционер можно заразиться легионеллезом или слечь с "кондиционерной аллергией"?

Правда ли, что через кондиционер можно заразиться легионеллезом или слечь с "кондиционерной аллергией"? Аллерголог‑иммунолог Екатерина Чернышова в эфире Царьграда рассказала, в каких случаях кондиционер может представлять опасность и как избежать рисков для здоровья.

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