Россиянам назвали один секрет ухода за кожей осенью

Химик Ткаченко призвала отказаться от агрессивных средств для умывания осенью Осенью кожа лица нуждается в более бережном и тщательном уходе, рассказала химик-косметолог, основатель бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.
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