Бригада строителей аэропорта на Камчатке отравилась неизвестным мясом

vk.com/public211166702 Столовая, располагавшаяся при строительной площадке нового терминала "Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский" в Елизово, в которой отравился 41 рабочий, работала на неизвестном сырье.
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