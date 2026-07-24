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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Васильев: «В ЕС не могут согласиться с тем, что МОК принял решение о возвращении наших спортсменов, надо нагадить и все испортить»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о попадании министра спорта РФ Михаила Дегтярева в санкционный список Евросоюза.

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