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Плоский AMOLED-экран, 120 Гц, Snapdragon 778G, 108 Мп, OIS и 67 Вт. Качественные изображения Xiaomi 12 Lite

Плоский AMOLED-экран, 120 Гц, Snapdragon 778G, 108 Мп, OIS и 67 Вт. Качественные изображения Xiaomi 12 Lite

Вчера компания Xiaomi подтвердила, что на следующей неделе состоится презентация новых флагманских смартфонов Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro и Xiaomi 12S Ultra, которые будут оснащена камерами Leica.

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