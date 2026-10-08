В Ростове изменят маршруты автобусов перед матчем с «Акроном»

Восьмого октября с 17:30 до 21:30 шесть автобусных маршрутов в Ростове-на-Дону будут ходить по продленной схеме до ТРК «МЕГАМАГ», чтобы болельщики могли добраться до матча с «Акроном» и уехать после игры.
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