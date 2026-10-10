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Культуромания

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В РОСФОТО открылась выставка «Россия 1896» к 130-летию Нижегородской промышленной и художественной выставки

В РОСФОТО открылась выставка «Россия 1896» к 130-летию Нижегородской промышленной и художественной выставки

В музейно-выставочном центре «РОСФОТО» в Санкт-Петербурге открылась выставка «Россия 1896. К юбилею Нижегородской промышленной и художественной выставки».

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