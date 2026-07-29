Васил Шәйхразыев Ашхабадта Халыкара ат спорты комплексы белән танышты

ТР Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе Васил Шәйхразыев Татарстан Республикасы делегациясенең Төрекмәнстанга эш сәфәре кысаларында Ашхабад шәһәрендәге Халыкара ат спорты комплексында булды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии