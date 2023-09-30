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Российская DJI-зависимость и китайские ограничения на экспорт дронов

Российская DJI-зависимость и китайские ограничения на экспорт дронов

Китай с Соединенными Штатами обмениваются колкостями. Сначала Джо Байден одобрил зловещий «закон о чипах», запрещающий инвестировать в китайскую микроэлектронную промышленность и поставлять отдельные высокотехнологичные изделия.

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