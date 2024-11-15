Судебные приставы арестовали счета смоленского бизнесмена за невыплату зарплаты

Суд обязал организацию выплатить деньги, но работодатель не спешил исполнять свои обязательства Работник предприятия в Смоленской области через суд и с помощью приставов смог взыскать с руководства предприятия долг по заработной плате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии