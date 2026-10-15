В Китае Geely EX2 дебютировал в конце 2024 года и сейчас представлен более чем 30 странах мира, включая и соседнюю Беларусь, но до России эта модель так и не доехала.
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