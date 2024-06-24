В Лианозове сотрудница банка вырвала клиентку из лап мошенников

В отделение банка на Абрамцевской улице пришла 67-летняя женщина. Взяла талончик с номером в очереди, но, когда подходил её черёд, пропускала вперёд других посетителей, а сама без остановки говорила по телефону.
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