Праздник гребли. Фоторепортаж с последнего дня "Алтайской регаты"

Международный турнир развлекал посетителей не только спортивными состязаниями — в последний день для гостей устроили водное шоу и карнавальный заплыв на сапах Последний день "Алтайской регаты" / Фото: Алина Богомолова / amic.
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