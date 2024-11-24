Mash: группа «Комбинация» воссоединилась спустя шесть лет скандалов

Через шесть лет скандалов, музыкальная группа «Комбинация» объявила о своем воссоединении. Певицы Алена Апина и Татьяна Иванова собираются совершить эксклюзивное выступление на новогоднем корпоративе за 5 миллионов рублей, где большую часть гонорара получит Апина.