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Mash: группа «Комбинация» воссоединилась спустя шесть лет скандалов

Mash: группа «Комбинация» воссоединилась спустя шесть лет скандалов

Через шесть лет скандалов, музыкальная группа «Комбинация» объявила о своем воссоединении. Певицы Алена Апина и Татьяна Иванова собираются совершить эксклюзивное выступление на новогоднем корпоративе за 5 миллионов рублей, где большую часть гонорара получит Апина.

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