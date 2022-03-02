Эксперт назвал способ избежать проблем с Apple Pay и Google Pay

Россияне сталкиваются с проблемами при попытках совершить платеж с помощью Apple Pay или Google Pay. В интервью радио Sputnik председатель совета ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов предложил простой выход из ситуации.
Россияне сталкиваются с проблемами при попытках совершить платеж с помощью Apple Pay или Google Pay. В интервью радио Sputnik председатель совета ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов предложил простой выход из ситуации.
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