Reuters призвало ЦАХАЛ расследовать гибель журналиста при обстреле Ливана

Агентство Reuters настояло на проведении Армией обороны Израиля тщательного расследования обстоятельств гибели своего фотокорреспондента, который на территории Ливана попал под обстрел вместе с другими своими коллегами.
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