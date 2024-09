Forwarded From IRONGAMES.ru – купить игры дёшево и быстро Студия Unfrozen представила подробности Heroes of Might & Magic: Olden Era! Что нас ждет в новой части легендарной серии:• Действие разворачивается на континенте Джадам в мире Энрот• 6 уникальных фракций, включая загадочную шестую • Нелинейная одиночная кампания• 3 мультиплеерных режима: Классический, "Один герой" и Арена• Редактор карт для создания собственных сценариев• Случайная генерация карт для бесконечного разнообразияВыход в ранний доступ запланирован на первую половину 2025 года.