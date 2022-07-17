Гендиректор «Ахмата» о судействе: «Если у «Спартака» вопросы, они вправе задать их в ЭСК. Уважаемые эксперты сказали, что пенальти не было»

Гендиректор «Ахмата» высказался о работе Вячеслава Безбородова в матче со «Спартаком». Во вчерашней игре, закончившейся со счетом 1:1, арбитр удалил защитника Мачея Рыбуса, не назначил пенальти после попадания мяча в руку защитнику «Ахмата» в штрафной и не показал красную карточку вратарю Гиорги Шелии за удар нападающему красно-белых Александру Соболеву в голень.
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