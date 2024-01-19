Россиянка сломала свекру ребра удлинителем для розеток

В Подмосковье 35-летняя женщина сломала 64-летнему свекру ребра удлинителем для розеток. По данным источника, ночью 18 января женщина поссорилась с отцом сожителя, схватила удлинитель и стала им наносить удары пенсионеру.
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