Украина подала в суд Гааги требование к России демонтировать Крымский мост

Украина подала в суд Гааги требование к России демонтировать Крымский мостМеждународный арбитражный суд в Гааге в понедельник начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, сообщает РИА Новости.