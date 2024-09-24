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Украина подала в суд Гааги требование к России демонтировать Крымский мост

Украина подала в суд Гааги требование к России демонтировать Крымский мост

Украина подала в суд Гааги требование к России демонтировать Крымский мостМеждународный арбитражный суд в Гааге в понедельник начал слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году разбирательства против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, сообщает РИА Новости.

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ЛС
Лидия Санникова
Сами ни на что не способны, только на мерзости...
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