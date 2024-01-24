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Вице-президент Селиваненко: Рублев играет с лучшими из лучших, всему свое время

Вице-президент Селиваненко: Рублев играет с лучшими из лучших, всему свое время

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что россиянин Андрей Рублев хорошо провел матч четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против итальянца Янника Синнера, а также прокомментировал тот факт, что это поражение стало для российского теннисиста десятым в четвертьфиналах турниров Большого шлема.

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