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Академик Глазьев: В новом мире, который строится на наших глазах, доллар утратит статус главной валюты планеты

Академик Глазьев: В новом мире, который строится на наших глазах, доллар утратит статус главной валюты планеты

Правительство США объявило себя банкротом по отношению к обязательствам, которые у них есть перед Россией Юрий Енцов На фото: Сергей Юрьевич Глазьев (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) Академик Глазьев — один из самых авторитетных в России экономистов.

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