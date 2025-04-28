ИИ Иван Иванов Надо за любой чих в сторону России-100000 чебуреков на@уй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ЗЖ Зоя Жук Тут дело даже не в гастарбайтерах. Киргизия - член ОДКБ. Как она выполняет союзнический долг после вторжения ВСУ в Курскую область? Они не только должны были сами вербовать добровольцев, но и регулярные войска прислать. Что за странные обвинения сотруднице Русского Дома?! Учились бы у КНДР! Вот кто действительно союзник!!! А эти прихлебатели…