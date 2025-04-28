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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Назрел новый конфликт? Киргизский МИД призвали признать персоной нон грата российского депутата

Назрел новый конфликт? Киргизский МИД призвали признать персоной нон грата российского депутата

NEWS.ru РИА Новости Депутата Госдумы Михаила Матвеева необходимо признать персоной нон грата, заявил парламентарий Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Надо за любой чих в сторону России-100000 чебуреков на@уй!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Тут дело даже не в гастарбайтерах. Киргизия - член ОДКБ. Как она выполняет союзнический долг после вторжения ВСУ в Курскую область? Они не только должны были сами вербовать добровольцев, но и регулярные войска прислать. Что за странные обвинения сотруднице Русского Дома?! Учились  бы у КНДР! Вот кто действительно союзник!!! А эти прихлебатели…
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11 час.
Гулька
Сразиаты - все предатели! Они с тобой дружат только, если хорошо живут за счет тебя. А когда им что-то приходится делать самим, сразу начинают искать покровителей других и вые..ываются перед ними... Это не люди - это тупые шакалы!
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8 час.
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