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Завершается строительство краевой больницы в Камчатском крае

Завершается строительство краевой больницы в Камчатском крае

В Камчатском крае завершается строительство главного объекта - Камчатской краевой больницы. Губернатор Владимир Солодов распорядился создать штаб по подготовке к вводу в эксплуатацию первой очереди больницы, который будет работать ежедневно для устранения возможных сбоев при завершении строительства.

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