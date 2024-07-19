Завершается строительство краевой больницы в Камчатском крае

В Камчатском крае завершается строительство главного объекта - Камчатской краевой больницы. Губернатор Владимир Солодов распорядился создать штаб по подготовке к вводу в эксплуатацию первой очереди больницы, который будет работать ежедневно для устранения возможных сбоев при завершении строительства.
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