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British Open 2026: Жеребьевка, расписание матчей, призовой фонд турнира

British Open 2026: Жеребьевка, расписание матчей, призовой фонд турнира

Действующий Чемпион Шон Мерфи начнет защиту своего титула в матче против Рианн Эванс турнире British Open 2026 в Челтнеме, сообщает SnookerHQ Шон Мерфи (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - квалификация Снукерный сезон 2026-27 возобновится на будущей неделе стартом British Open 2026 — турнир примет арена Centaur в Челтнеме.

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