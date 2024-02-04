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Эксперт: Европа быстрыми темпами погружается в демографическую яму

Эксперт: Европа быстрыми темпами погружается в демографическую яму

На Западе любят рассуждать, сможет ли Россия «захватить» страны Прибалтики. С данной проблематикой решил разобраться российский эксперт Юрий Подоляка, который изложил свои умозаключения у себя в Telegram-канале.

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