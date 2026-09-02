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Глава «Тенниси» Сулейманов: «Закрытий букмекеров в этом году не будет. У всех есть запас прочности и вера в онлайн-казино»

Гендиректор «Тенниси» Руслан Сулейманов оценил вероятность закрытиях букмекерских компаний в России до конца года.

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