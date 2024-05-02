Украинские источники опубликовали кадры с российскими дронами-приманками для отвлечения средств ПВО ВСУ

С целью отвлечения внимания сил и средств противовоздушной обороны противника российская армия использует специальные беспилотные летательные аппараты – «приманки», на которые расходуются боекомплекты вражеских зенитных ракетных комплексов.
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