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Военные новости ★ спецоперация

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Украинские источники опубликовали кадры с российскими дронами-приманками для отвлечения средств ПВО ВСУ

Украинские источники опубликовали кадры с российскими дронами-приманками для отвлечения средств ПВО ВСУ

С целью отвлечения внимания сил и средств противовоздушной обороны противника российская армия использует специальные беспилотные летательные аппараты – «приманки», на которые расходуются боекомплекты вражеских зенитных ракетных комплексов.

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