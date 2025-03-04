Это настоящая катастрофа для Украины: последствия прекращения американской военной помощи

Критически важными компонентами поддержки со стороны США являются поставки вооружений, их техническое обслуживание, системы ПВО, система Starlink, обеспечивающая военную связь, и, возможно, самое важное – разведывательные данные.
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