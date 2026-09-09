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Военные материалы

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Всё решено: без мобилизации и наступления. Как России заканчивать СВО?

Всё решено: без мобилизации и наступления. Как России заканчивать СВО?

Россия не планирует в ближайшее время проводить массовую мобилизацию и бросать на фронт сотни тысяч свежих войск, чтобы начать масштабное наступление и одним могучим ударом закончить нынешнюю войну.

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