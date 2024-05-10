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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Донован Митчелл: «Всегда приятно победить на выезде, но это всего лишь один матч»

«Кливленд» выиграл со счетом 118:94 и сравнял счет в серии – 1-1. «Всегда приятно победить на выезде, но это всего лишь один матч.

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