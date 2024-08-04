Коррупционеры заговорили: Глобальная чистка в Минобороны вышла на новый уровень - масштабы потрясают

Владимир Шалимов

А автор трусом оказался: писал, писал всё по-делу, и на тебе! Начал нас убеждать, что всю раковую опухоль (коей является повальная коррупция, опутавшая как спрут Россию) удалить невозможно, а значит с нею надо обходиться аккуратно, удалять не всю, мол, органы хоть и поражены, но как-то же функционируют. До таких предложений мог додуматься или неизлечимый постоялец дома умалишёных, или подкупленный писака-рецидивист. Да будет известно таким писарчукам, что Россия подошла к краю такой пропасти, что нужно только и махать шашкой направо-налево, разить всех подряд, кто толкает страну в эту бездну. И этому писаке тоже не грех башку снести к едреней фене!