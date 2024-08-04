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Коррупционеры заговорили: Глобальная чистка в Минобороны вышла на новый уровень - масштабы потрясают

Коррупционеры заговорили: Глобальная чистка в Минобороны вышла на новый уровень - масштабы потрясают

Фото: ЦарьградСегодня  Глобальная чистка в Минобороны вышла на новый уровень. Преступники заговорили и начали сдавать своих подельников.

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Комментарии
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Владимир Шалимов
А автор трусом оказался: писал, писал всё по-делу, и на тебе! Начал нас убеждать, что всю раковую опухоль (коей является повальная коррупция, опутавшая как спрут Россию) удалить невозможно, а значит с нею надо обходиться аккуратно, удалять не всю, мол, органы хоть и поражены, но как-то же функционируют. До таких предложений мог додуматься или неизлечимый постоялец дома умалишёных, или подкупленный писака-рецидивист. Да будет известно таким писарчукам, что Россия подошла к краю такой пропасти, что нужно только и махать шашкой направо-налево, разить всех подряд, кто толкает страну в эту бездну. И этому писаке тоже не грех башку снести к едреней фене!
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20 час.
Maxim
В КНР как-то справляются, замени там мясо на тофу.. Полковники в одном строю с рядовыми ходят..
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20 час.
Вячеслав 5
Ну поймают их.найдут у них копейки.сдадут других-где настоящие деньги господа у кого забрали у народа или у государства?-дажа посадка не поможет и что делать дальше?-вот вопрос.
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19 час.

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