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Соболев: Группа «Вагнера» перестанет существовать

Соболев: Группа «Вагнера» перестанет существовать

Генерал-депутат Виктор Соболев заявил, что группа «Вагнера» прекратит свое существование. Аудиозапись с его заявлением опубликовали ряд Telegram-каналов.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
То есть, рыльце  у него в  пушку.
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1 час.
t
tatyanadavydkina
Сейчас важно сохранить состав
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1 час.
Владимир Лагно
Когда же начнут избавляться от генералов-депутатов, экспертов и др. членов Генштаба????
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17 мин.

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