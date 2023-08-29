Генерал-депутат Виктор Соболев заявил, что группа «Вагнера» прекратит свое существование. Аудиозапись с его заявлением опубликовали ряд Telegram-каналов.
Соболев: Группа «Вагнера» перестанет существовать
Комментарии
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Владимир Алтайцев
То есть, рыльце у него в пушку.
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1 час.
t
tatyanadavydkina
Сейчас важно сохранить состав
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1 час.
Владимир Лагно
Когда же начнут избавляться от генералов-депутатов, экспертов и др. членов Генштаба????
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17 мин.
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