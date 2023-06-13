Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу

Единый пункт работает без выходных каждый день с 09:00 до 20:00 В Москве мужчины, которые пришли в столичный пункт отбора на военную службу, пообщались с журналистами и сообщили, почему отправляются служить по контракту, заявив о своих мотивах.
Единый пункт работает без выходных каждый день с 09:00 до 20:00 В Москве мужчины, которые пришли в столичный пункт отбора на военную службу, пообщались с журналистами и сообщили, почему отправляются служить по контракту, заявив о своих мотивах.
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