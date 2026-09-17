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Новости Брянска

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Осколки ранили главу администрации Стародубского округа при повторном ударе ВСУ

Осколки ранили главу администрации Стародубского округа при повторном ударе ВСУ

Александр Подольный получил осколочные ранения во время работ по ликвидации последствий атаки и эвакуации раненых после атаки БПЛА.

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