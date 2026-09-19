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Царьград

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В Екатеринбурге плата за жилье вырастет на 13,5% с 1 ноября

В Екатеринбурге плата за жилье вырастет на 13,5% с 1 ноября

С 1 ноября в Екатеринбурге вырастет размер платы за содержание жилых помещений. Как сообщает портал Е1, ссылаясь на сведения департамента жилищного и коммунального хозяйства городской администрации, повышение составит 13,5%.

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