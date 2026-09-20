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10 000 мАч, 80 Вт, 50 Мп и IP69K. Oppo A7 Pro Max 5G вышел на глобальный рынок с ценой от 565 долларов

10 000 мАч, 80 Вт, 50 Мп и IP69K. Oppo A7 Pro Max 5G вышел на глобальный рынок с ценой от 565 долларов

Примерно через месяц после выхода в Китае Представленный в августе в Китае смартфон Oppo A7 Pro Max 5G вышел на глобальный рынок — новинка появилась в Австрии, Малайзии и Таиланде.

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