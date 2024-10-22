Отремонтированы участки федеральной трассы "Лена" в Тындинском районе

На территории Тындинского района отремонтированы два участка федеральной трассы "Лена". Работы проводились по заказу Федерального казначейства Ленского дорожного управления и включали в себя укладку двух слоев асфальтобетонного покрытия толщиной 15 сантиметров на гравийно-песчаное основание.
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