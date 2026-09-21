Человек против робота на ринге

Кожаные мешки уже начали за все отвечать. Расплата близка.В свое время фигурально черезз это проходили шахматисты, отгребавшие от усиливающихся машин.
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