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В НАТО сделали "большое признание": они развернули ИИ-слежку внутри России

В НАТО сделали "большое признание": они развернули ИИ-слежку внутри России

На саммите в Анкаре Марк Рютте сделал "большое признание" насчет авиации, но применение искусственного интеллекта для защиты от России вызывает куда больше споров ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> В военной штаб-квартире НАТО близ Монса в Бельгии работает секретная сеть с новой системой искусственного интеллекта.

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