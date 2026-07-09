В НАТО сделали "большое признание": они развернули ИИ-слежку внутри России

На саммите в Анкаре Марк Рютте сделал "большое признание" насчет авиации, но применение искусственного интеллекта для защиты от России вызывает куда больше споров ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> В военной штаб-квартире НАТО близ Монса в Бельгии работает секретная сеть с новой системой искусственного интеллекта.